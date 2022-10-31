Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İSAR Derneği iş birliğiyle, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) destekleriyle Qudra – 2 programı kapsamında hayata geçirilen Spora Atılan Adımlar projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Kültür Park’ta gerçekleştirilen programda İSAR Derneği Başkanı Ramazan Kibar, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, proje eğitmenleri, Spora Atılan Adımlar projesi kapsamında futbol, basketbol ve yüzme branşında eğitim alan öğrenciler ve aileleri yer aldı. Proje eğitmenlerine ve kursiyerlere plaket ile madalya takdiminin yapıldığı kapanış programında çeşitli illüzyon gösterileri, yarışmalar, kareoke ve sinema etkinlikleri de çocuklarla buluşturuldu. Etkinlikte; futbol, basketbol ve yüzme branşlarında 5 ay boyunca çocuklara verilen eğitimlere ilişkin kısa video da katılımcılara izletildi.

“Sosyal Uyumu Artırmayı Hedefledik”

Spora Atılan Adımlar projesi kapanış programında konuşan İSAR Derneği Başkanı Ramazan Kibar, “2018 yılında kurulan derneğimiz, yardım faaliyetlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyemizle beraber birçok projeyi de hayata geçirdi. Göreve geldiğimiz günden itibaren Büyükşehir Belediyemiz ortaklığında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile 4, Danimarka Mülteci Konseyi ile 2 projeyi başarılı bir şekilde tamamladık. Spor Atılan Adımlar da bu projelerimizden bir tanesi. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda gençlerimizin farkındalığının artırılmasının amaçlandığı projemizde 5 ay boyunca toplamda 70 gencimize futbol, basketbol ve yüzme branşlarında spor eğitimleri düzenlendi. Eğitimler için gençlerimizin ihtiyaç duyabilecekleri tüm malzemeler tedarik edilerek dağıtımları yapıldı ve ulaşım konusunda servis imkânı sağlandı. Gençlerimiz arasındaki kaynaşmanın ve sosyal uyumun artırılması amacıyla gezi programları organize edildi” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Dernek Başkanı Ramazan Kibar konuşmasının devamında, “Proje kapsamında ailelerimize ve projede görevli eğitmenlerimize yönelik seminerler, okullarımızda bilgilendirme günleri düzenlendi. Proje süresi boyunca psikolojik danışmanlarımız öğrencilerimizle ve aileleri ile bire bir görüşmeler gerçekleştirirken, beslenme uzmanımız öğrencilerimizin vücut analizlerini yaparak gelişimlerini takip etti. Projemizin hayata geçirilmesinde ve başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

En Güzel Projelerden Birisi Oldu

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin gençler için çok faydalı olduğunu belirten Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, “Spora Atılan Adımlar, hayata geçirdiğimiz en güzel projelerden birisi oldu. 70 gencimiz futbol, basketbol ve yüzme branşlarında çok verimli eğitimler aldılar ve eğlenceli zaman geçirdiler. Bu güzel projeyi şehrimizde hayata geçirmek bizleri de son derece mutlu etti. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu da projeden duyduğu memnuniyetleri ifade ederek teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün destekleriyle gerçekleşen bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.