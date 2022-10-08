Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle sezon içerisinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde etmiş sporculara ve takımlara ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan gerçekleştirdi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, başarı elde eden sporcuları tebrik etti.

Son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ““Kahraman şehrimizin kahraman sporcuları ulusal ve uluslararası arenada şehrimizi temsil etmeye, elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor” sözlerine yer verdi.