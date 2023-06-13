Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu, hayırseverlerin hisselerini Kurban Bayramı organizasyonlarıyla Türkiye'de deprem bölgesine, dünyada ise ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay, bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek çalışmada vekalet bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında 2 bin 650 lira olarak belirledi.

Türkiye dahil 23 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle hazırlayacağı kurban paylarının önemli bir bölümünü 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği bölgelerdeki afetzedelere dağıtacak.