Altyapıdan yaşanan sorunlar ve aşırı kuraklık nedeniyle meydana gelen içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için KASKİ Genel Müdürlüğünce çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda şehrin en önemli su kaynağının bulunduğu Pınarbaşı bölgesine sondaj çalışması başlatan KASKİ ekipleri, açtıkları 3 yeni sondaj ile bölgedeki su kapasitesini arttırarak vatandaşlara kesintisiz içmesuyu hizmeti vermeyi planlıyor. Açılacak yeni sondaj kuyuları, yeraltı su rezervlerini daha etkin bir şekilde kullanarak şehir şebekesine daha fazla su pompalanmasını sağlayacak. Yeni sondajlar sayesinde Kahramanmaraş'ın su kaynakları daha da çeşitlenecek, bu da kuraklık veya kaynak düşüşlerinde şehre esneklik sağlayacak.