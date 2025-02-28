Bu kapsamda, Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şubesi, ilk genel kurul toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Sibel Akarca, derneğin temel misyonunu ve gelecekteki hedeflerini Aksu Haber’e anlattı. Akarca, kadınların bilinçlendirilmesi, çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanması ve sosyal dayanışmanın artırılması adına önemli çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Genel kurulda, derneğin yol haritası belirlenirken, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler üzerinde duruldu. Toplantıya katılanlar, Kahramanmaraş’ta böyle anlamlı bir oluşumun başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şubesi, önümüzdeki süreçte eğitim seminerleri, sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek kadınları desteklemeye devam edecek.