İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 54 ilde operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütlerine yönelik "Hücre-15" operasyonlarında yakalanan 334 zanlıdan 123'ünün tutuklandığını bildirdi.

Operasyonlarda ruhsatsız 13 tabanca ve 6 av tüfeği, çok sayıda çek/senet ile dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.



