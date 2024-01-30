Ev dekorasyonunuzun imza markası Sude home, Binevler uzun çarşı mağazasına bir yenisini daha ekleyerek Sude Home Premium mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraşlı vatandaşlara kaliteli, şık ve fonksiyonel ev ürünleriyle, evlerini daha rahat, şık ve konforlu hale getiriyor.

Evinde kalite ve şıklığı bir arada bulundurmak isteyenler için Sude Home Premium, ilk tercih olmaya devam ediyor.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara'nın da katıldığı açılışta, vatandaşlar yeni ürünleri yakından incelediler.