Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren 12 yaşındaki yabancı uyruklu Musto C., akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Kılavuzlu Sulama Kanalı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek amacıyla suya giren küçük çocuk, güçlü akıntının etkisiyle sürüklenerek gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sudan çıkarılan Musto C.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede büyük üzüntü yaşandı. Yetkililer, sulama kanallarının tehlikelerine karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.