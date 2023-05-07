16 milyonluk İstanbul, bugün tarihinin en kalabalık mitingine şahitlik ediyor...

14 Mayıs'ta yapılacak seçime günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek isteyen Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Ellerde Türk bayrakları, dillerde AK Parti sloganlarıyla alanı dolduranlar, önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu dinledi.

Büyük coşku...

Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan Bakan Soylu'ya İstanbullular büyük ilgi gösterdi.

Alkışlarla platforma gelen Bakan Soylu, katılımcıları büyük bir coşkuyla selamladı...

"Allah sizlerden razı olsun"

"Bu milletin bu vatanın tüm tahribatlarını onarmaya çalışan, Türkiye'de devrimler yapan, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkan, şu muazzam topluluğu saygıyla selamlıyorum. Allah sizden razı olsun..." diyerek sözlerine başlayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu meydan, rahmet Menderes'in, Özal'ın Erbakan'ın, Türkeş'in, Demirel'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun meydanıdır. Bu meydan Ayasofya'nın kokusunu hissedenlerin meydanıdır."



"Korkmadınız, sinmediniz, çekinmediniz"

Türk siyasi tarihimizin en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz, size bu yakışır. Saf saf hep birlikte dizildik, dünyaya hak ve adalet sözünü hatırlatmak için dizildik. Doğru adama doğru zamanda verdiğiniz destek sayesinde 21 yılda bu ülkede büyük devrimlerin, değişimlerin altına imza atıldı. Korkmadınız, sinmediniz, çekinmediniz... Türkiye; eğitimde, ulaşımda, enerjide, güvenlikte, sağlıkta ve bilişimde altyapısını tamamladı.

"Gezi'ye, darbeye, savaşa, salgına rağmen..."

Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 6-8 Ekim'de Güneydoğu'daki insanlarımızı öldürmelerine, 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbesine, Hakkari ve Hatay'ın güneyinde terör koridoru kurmak istemeleri, dünyanın en büyük salgınına, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve göç dalgasına rağmen siz Tayyip Erdoğan'ı yedirmediniz bunlara...

"Bu millet, Kemal'e bay bay diyecek"

Bugün Türkiye, istikametine devam ediyor. Reisimiz gemiyi büyük dalgalardan korudu. Reis'imiz gemiyi karaya oturtmadı, istikamete gidiyoruz. 14 Mayıs'ta Reis'imiz Cumhurbaşkanı seçilecek bu millet de Kemal'e bay bay diyecek.



