Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025–26 sezonu için “Birinci Transfer ve Tescil Dönemi” yani yaz transfer dönemi takvimini açıkladı. Transfer sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde belirlendi:
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Başlangıç: 30 Haziran 2025 Pazartesi
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Bitiş: 12 Eylül 2025 Cuma
Bu dönemde Süper Lig ekipleri, hem yerli hem yabancı futbolcularla kadrolarını güçlendirmek üzere hamle yapabilecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük takımlar; eksik mevkilerini bu dönemde tamamlayacak
🔁 Kış Transferi Ne Zaman?
TFF’nin açıkladığı programa göre kış transfer dönemi de netleşti:
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Başlangıç: 5 Ocak 2026
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Bitiş: 10 Şubat 2026
⚽ Süper Lig'e Etkisi
Kulüpler, yaz dönemiyle birlikte takımda büyük değişiklikler yapma fırsatı bulacak. Transferler kadro derinliğini artıracak, teknik direktörlerin planlarında esneklik sağlayacak. Kiralık ve bonservissiz transferler de ön plana çıkabilir.
🔍 Avrupa ile Karşılaştırma
Premier Lig gibi Avrupa liglerinde transfer dönemi Haziran başında açıldı, ardından kısa bir ara sonrası tekrar devam etti. TFF'nin belirlediği 30 Haziran – 12 Eylül dönemi ise lig içi takvimle paralel yürütülecek.
⚽ Şu Ana Kadar Resmileşen Transferler
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Leroy Sané – Galatasaray
Bayern Münih’le sözleşmesi sona eren yıldız kanat, İstanbul’a transferini tamamlamak üzere. Sané, sosyal medyada vedasını yaparken, resmi imza için gün sayılıyor.
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Victor Osimhen – Galatasaray (kiralık)
Napoli’den kiralık gelen Nijeryalı golcü, 2024‑25 sezonunu Galatasaray formasıyla tamamlamıştı; yaz döneminde kalıcı hamle bekleniyor.
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Yasin Özcan – Aston Villa
Kasımpaşa formasıyla dikkat çeken genç sağ bekin İngiltere yolculuğu resmileşti. Aston Villa ile ön anlaşmaya vardı; transfer 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek .
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Logi Tómasson & Enea Mihaj – Samsunspor
İzlanda ve Portekiz'den gelen iki genç yıldız, ücretsiz ya da bonservissiz takıma katıldı
Bu gelişmeler, Süper Lig’in güçlü takımları için yaz döneminin hareketli geçeceğini işaret ediyor.