Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025–26 sezonu için “Birinci Transfer ve Tescil Dönemi” yani yaz transfer dönemi takvimini açıkladı. Transfer sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde belirlendi:

Başlangıç: 30 Haziran 2025 Pazartesi

Bitiş: 12 Eylül 2025 Cuma

Bu dönemde Süper Lig ekipleri, hem yerli hem yabancı futbolcularla kadrolarını güçlendirmek üzere hamle yapabilecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük takımlar; eksik mevkilerini bu dönemde tamamlayacak

🔁 Kış Transferi Ne Zaman?

TFF’nin açıkladığı programa göre kış transfer dönemi de netleşti:

Başlangıç: 5 Ocak 2026

Bitiş: 10 Şubat 2026 Sultanlar Çin’i Devirdi, VNL’de Namağlup! İçeriği Görüntüle

⚽ Süper Lig'e Etkisi

Kulüpler, yaz dönemiyle birlikte takımda büyük değişiklikler yapma fırsatı bulacak. Transferler kadro derinliğini artıracak, teknik direktörlerin planlarında esneklik sağlayacak. Kiralık ve bonservissiz transferler de ön plana çıkabilir.

🔍 Avrupa ile Karşılaştırma

Premier Lig gibi Avrupa liglerinde transfer dönemi Haziran başında açıldı, ardından kısa bir ara sonrası tekrar devam etti. TFF'nin belirlediği 30 Haziran – 12 Eylül dönemi ise lig içi takvimle paralel yürütülecek.

⚽ Şu Ana Kadar Resmileşen Transferler

Leroy Sané – Galatasaray

Bayern Münih’le sözleşmesi sona eren yıldız kanat, İstanbul’a transferini tamamlamak üzere. Sané, sosyal medyada vedasını yaparken, resmi imza için gün sayılıyor.

Victor Osimhen – Galatasaray (kiralık)

Napoli’den kiralık gelen Nijeryalı golcü, 2024‑25 sezonunu Galatasaray formasıyla tamamlamıştı; yaz döneminde kalıcı hamle bekleniyor.

Yasin Özcan – Aston Villa

Kasımpaşa formasıyla dikkat çeken genç sağ bekin İngiltere yolculuğu resmileşti. Aston Villa ile ön anlaşmaya vardı; transfer 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek .

Logi Tómasson & Enea Mihaj – Samsunspor

İzlanda ve Portekiz'den gelen iki genç yıldız, ücretsiz ya da bonservissiz takıma katıldı

Bu gelişmeler, Süper Lig’in güçlü takımları için yaz döneminin hareketli geçeceğini işaret ediyor.