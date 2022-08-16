Projenin ilk toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirildi. Trabzon’dan gelen öğrencilere kent hakkında bilgiler verildi.
Toplantıya Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Trabzon İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.
Program öncesinde Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman “Trabzon’dan gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” sözlerine yer verdi.
Programın ardından Kahraman tarafından Trabzon’dan gelen misafirlere ceviz oyma sandık hediye edildi.