25 Kasım 2022 tarihinden önce yapılan zorunlu deprem sigortası poliçelerinde betonarme yapılar için inşaat birim metrekare fiyatı 1508 TL olarak uygulanıyordu

Bu tarihte zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişikliğe giden Dask, betonarme yapılar için 1508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarını 3 bin 16 TL’ye çıkartıldı.

Poliçelerini 25 Kasım 2022’den önce yaptıran vatandaşlar, 6 şubatta yaşanan depremden sonra hasarlı binaları için Dask’tan aldıkları ödemeler güncel tarife üzerinden değil de poliçe tutarı üzerinden aldı

Bu durumdan şikâyetçi olan Kahramanmaraşlı bir vatandaş mahkemeye başvurarak güncel tutar üzerinden ödemesini almak istedi.

Davayı inceleyen mahkeme emsal nitelikte bir karara imza attı. Dask’ın ödemeyi güncel tutar üzerinden yapmasına karar verdi.