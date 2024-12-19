Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeliler, 13 yıl süren iç savaşın sona ermesiyle ülkelerine geri dönmek için hazırlıklara başladı. Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara bu önemli gelişme hakkında ne düşündüklerini ve Suriyelilerin dönüşlerinin Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini sorduk.

Vatandaşların bir kısmı, Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin hem onların kendi memleketlerinde yeni bir hayat kurmaları hem de Türkiye’deki ekonomik ve sosyal dengelerin yeniden sağlanması açısından olumlu olacağını düşünüyor.

Ancak bazı vatandaşlar, özellikle yıllardır Türkiye’de iş gücüne katkı sağlayan Suriyelilerin gitmesinin ekonomiye olumsuz yansımaları olabileceğini düşünüyor.

Kahramanmaraş halkı arasında farklı görüşler olsa da genel kanaat, Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinin hem kendi gelecekleri hem de Türkiye için yeni bir başlangıç olabileceği yönünde birleşiyor.