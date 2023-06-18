AYT sınavına katılan üniversiteli olmaya aday birçok kişi surname sorusunun doğru yanıtını araştırıyor. Peki, surname sorusu ne?

Surname sorusunun yanıtı nedir?

Konu hakkında ÖSYM'den yapılacak açıklama bekleniyor. Cevap anahtarı yayınlandığında yanıtları da adaylar öğrenebilecek.

Surname nedir?

Divan edebiyatında surname bir nazım türüdür. Yani yazılan menzumenin konusuyla alakalı özelliği ifade eder. Surnameler milli bir nazım türü olmakla beraber evlilik, sünnet, doğum gibi olaylarda yapılan şenlik ve ziyafetler konu edilir.