Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Fırnız Mahallesi Beşoluk mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü R.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. R.K.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.