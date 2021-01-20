Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarında yol bakım çalışması yapılacağından 20-27 Ocak 2021 tarihleri arasında trafiğe kapatıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Sümbüllü Kavşağı ile Ağcalı Kavşağı arasında kalan Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda yol bakım çalışması yapılacağından 20-27 Ocak 2021 tarihleri arasında trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.