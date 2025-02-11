Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yıl Dönümü Etkinlikleri Çerçevesinde Sütçü İmam Olayı Temsili Olarak Canlandırıldı.
12 Şubat Kurtuluş Bayramı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Sütçü İmam Olayı, Uzunoluk Caddesi’nde Olayın Yaşandığı Mekânda yeniden yaşatılarak o günlerin unutulamayacağına dikkat çekildi.
Temsili Fransız Askerlerinin Hamamdan Çıkan Türk Kadınlarına Saldırdığı Olay Sonrası İş Yeri Önünde Süt Satan Sütçü İmam, Belindeki Tabancayla Fransız Askerlerini Öldürdükten Sonra Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele Başladı.
Sütçü İmam Olayı canlandırması Sonrası Programa Katılan Protokol Üyeleri Vatandaşlara sıcak Süt İkram Etti.