Patlama sonrası oluşan su taşkınının durdurulması için iş makineleri bölgeye sevk edildi. Suyun ilerleyişini kontrol altına almak için dere yatağında ve konteyner kent çevresinde set çalışmaları yapıldı. Havuzdaki patlak, ekiplerin üç saatlik çalışması sonucu kapatıldı.

Depremzedeler Spor Salonuna Yerleştirildi

AFAD ve Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde yapılan tahliyeler sırasında vatandaşlar polis anonslarıyla uyarıldı. Konteyner kentlerden çıkarılan depremzede vatandaşlar geçici olarak kapalı spor salonuna yerleştirildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Patlama nedeniyle su debisinin yükselmesi ve derenin taşması üzerine bölgede acil durum ilan edildi. AFAD ve yerel yönetim ekipleri, güvenlik önlemlerini sıkılaştırarak su baskınını önlemek için yoğun bir çaba harcadı.

Olayın Sebebi Araştırılıyor

Patlamaya neden olan faktörler henüz bilinmezken, tahliye havuzunun topraktan yapıldığı iddia edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yerel halk ve depremzede vatandaşlar, ekiplerin koordineli çalışmalarına rağmen yaşanan durum karşısında endişeli olduklarını dile getirdi.