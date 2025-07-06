Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, iki şeritli yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 46 AKL 350 plakalı araç sürücüsü A.A., normal seyir halinde ilerlerken, sol şeritte bulunan 46 ADM 090 plakalı aracın sürücüsü A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, seyir halindeki araca yandan çarpıp ardından refüje çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta yaralanan sürücü A.D., ilk müdahalesinin ardından Yörükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.