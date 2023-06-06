Pasifik Eurasia halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir sorusu yanıt aramakta. Talep toplama bugün başlarken, yarın itibariyle sona erecek. Pasifik Eurasia halka arz sonuçları ve büyüklüğü bu sebeple yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirket, talep toplamaya başladı. Peki, Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?



PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 6- 7 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?



PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?

Pay 34,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 25.00 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 850 milyon TL olarak belirlendi.

Pasifik Eurasia Lojistik'in halka arz açıklık oranı 20%'dir.

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?



PASİFİK EURASIA LOJİSTİK SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halka arz sonuçları talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.



PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.