Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Gençlik ve Yerel Yönetimler" temasıyla düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"inde açtığı stantlarda Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları, turizm alanları ve tarihi mekânları ile kültür-sanat alanında hayata geçirilen faaliyetleri misafirlere tanıtmaya devam ediyor. Büyükşehir’in stantlarında sergilenen Sim sırma, oyma sandık ve yemeni gibi kültürel öğelerin yanı sıra tarhana, fıstık ezmesi, kırmızı biber gibi yöresel lezzetler misafirlerin ilgi odağı oldu. Büyükşehir’in Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde üretilen hediyelik eşyalar katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Festivalde misafirlere ikram edilen Kahramanmaraş Dondurması da yoğun ilgi gördü.

Gençler Hem Eğlendi Hem Hediye Kazandı

Festivalde, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’a yakışır etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Büyükşehir stantlarında gerçekleştirilen ödüllü şiir yarışmaları gençlerin ilgi odağı oldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmalarda gençler hem şiir okuyor hem de çeşitli hediyeler kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de usta şair Abdurrahim Karakoç’un “Mihriban” adlı şiirini gençler için seslendirdi.