Kahramanmaraş’ın tarihi Bakırcılar Çarşısı, asırlık bir meslek olan bakırcılığın son temsilcilerine ev sahipliği yapıyor.

Modern üretim yöntemleri ve gençlerin mesleğe olan ilgisizliği nedeniyle unutulmaya yüz tutan bakırcılık, çarşının dar sokaklarında ustaların ellerinde hayat bulmaya devam ediyor.

Bakırcılık mesleğinin son temsilcileri, el işçiliğiyle yaptıkları eserlerin büyük beğeni topladığını, ancak kısıtlı imkanlarla talebi karşılamakta zorlandıklarını ifade ediyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı, geçmişin izlerini taşıyan atmosferi ve ustaların el emeğiyle hayat verdiği ürünlerle hem bölge halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Ustalar, bu mesleği yaşatmak için dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve bakırcılığın yeniden eski itibarına kavuşması için destek beklediklerini dile getiriyor.

Tarihi çarşıda bakırcılığın yaşatılması için atılacak her adım, hem kültürel mirasın korunmasına hem de unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatın geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak.