Recep Gürbüz Stadı'nda alt boyların mücadelesiyle başlayan Elmalı Yağlı Güreşlerin de binlerce izleyici kıran kırana müsabakalar izledi.

670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Başkan vekili Şahin Hopur ve federasyon yetkilileriyle binlerce güreş sever müsabakaları yerinde takip etti.

Müsabakaları yakından takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Aksu Haber’e yaptığı özel açıklama da “güreşleri ve yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nu değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Aksu Haber’e yaptığı açıklama da şu sözlere yer verdi.