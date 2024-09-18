Sonbahar ayına girilmesiyle, kışa hazırlık için kurutulan patlıcan, domates, biber ve kabak gibi çeşitli sebzeler aktarlarda satışa sunulmaya başlarken, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

Kahramanmaraş'ın tarihe tanıklık eden ve yüzyıllardır ticarete yön veren Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'nda da kış mevsimi hareketliliği başladı.

Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda yaşanan hareketlilik esnafların yüzünü güldürüyor.

Konuyla ilgili aksu haber mikrofonlarına açıklamalarda bulunana esnaflar, kapalı çarşıdaki son durumu değerlendirdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu