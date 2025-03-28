Şehirde bayram hazırlıkları hız kazanırken, esnaf da tezgahlarını kurarak satışlara başladı. Tatlı, kuruyemiş ve bayramlık giysi alışverişi en çok rağbet gören ürünler arasında yer aldı. Çarşıdaki hareketliliğin bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Şekerlemeler ve lokumlar vitrinleri süslerken, kuruyemiş dükkanlarında da hareketlilik yaşanıyor. Özellikle çocuklar için bayramlık kıyafetler büyük ilgi görürken, ayakkabı ve aksesuar satışlarında da artış gözlemleniyor.

Çarşı ve pazarlardaki yoğunluğun, bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar alışverişlerini tamamlarken, esnaf da bayram bereketinden memnun. Bayram coşkusu şehirde her geçen gün daha da artarken, Kahramanmaraş sokaklarında alışverişin hareketliliği hissedilmeye devam ediyor.