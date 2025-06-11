6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Kahramanmaraş’ta, rezerv alan ilan edilen bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda, şehrin en eski ve köklü ticaret merkezlerinden biri olan Derepazarı’nda yıkım ve dönüşüm çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Tarihi dokusu ve yıllara dayanan ticari geçmişiyle Kahramanmaraş’ın simge alanlarından biri olan Derepazarı, değişim süreciyle birlikte yeni bir kimliğe kavuşmaya hazırlanıyor. Modern yapılaşma, altyapı düzenlemeleri ve planlı dönüşüm sayesinde bölgenin hem görsel hem de işlevsel anlamda yeniden canlanması hedefleniyor.

Yetkililer, Derepazarı’nın dönüşümünün yalnızca fiziksel bir yenilenme olmadığını; aynı zamanda şehrin ekonomik canlılığı ve kültürel mirasının korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde Derepazarı gibi simge noktaların dönüşümü, şehrin hem ruhunu koruyarak hem de geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.