- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısına ilişkin, "Sözde gazeteci, sözde sanatçı, sözde siyasetçi, sözde politikacı işte bunların hepsi kaybetti ama benim 85 milyon vatandaşım Allah'ın izniyle bu seçimde kazandı, tıpkı geçmiş seçimlerde olduğu gibi." dedi.

Bakan Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde yüzde 49,5 almasının burukluğunu yaşadıklarını ancak 'olanda hayır vardır' dediklerini, Türkiye'nin siyasi hayatında bir ilk yaşanarak seçimin ikinci tura kaldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 52 ile ipi göğüslediğini dile getiren Kirişci, "81 ilimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı'mız Türkiye Yüzyılı'na girerken 5 yıl süreyle bizlere, mazlum ve mağdur coğrafyalara hizmet etme şerefini sizler bahşettiniz. Gerçekten çok mutluyuz. Ülke rahatladı, ülkeye bel bağlayanlar rahatladı." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 76,76'lık destek verdiğini, 30 büyükşehir ve 11 deprem ilinde en yüksek oy oranının buradan çıktığını söyleyen Kirişci, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraşlılar olarak kendinize yakışanı, milli olan, yerli olanlarla yerli olmayanları, memlekete sırtını dönenleri birbirinden ayırdınız. Millet kazandı, bu millet kaybetmedi, bu millet kaybetmeyecek. 85 milyon bu memleketin evladı tamamı kazandı. Kaybedenlere bir bakalım. Mutfaktan görüntü atan vardı ya bu nasıl hesap uzmanı Allah aşkına. Yüzde 1 bile oyu olmayan 4 partiye 40 tane milletvekili kaptırdı mı? Bundan bir şey olmayacağı belliydi de biz ona 'bay bay' diyoruz. Bunlar hatırlarsanız 13 kez toplandılar dağıldılar, toplandılar dağıldılar.

En önemli konuya gelince ne dedi? 'Bu masa kumar masası oldu' dedi masadan ayrıldı. 2 gün sonra geri geldi. Şimdi kaybeden Meral Akşener oldu mu? ona da 'bay bay' diyoruz. Oyu eriyen HDP kaybetti, PKK, PYD, YPG kaybetti. Başka kim kaybetti? Şu sözde İstanbul, Ankara için milletin oyunu alıp 'ben size belediye başkanlığı yapacağım' deyip bu zamana kadar memleketlerine, illerine hizmetleri olmamış sözde belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş kaybetti mi? Birinci turda saat 9'da ekranları meşgul etmeye başlamışlardı. Bu sefer yoklardı. Belli ki onlar da umutlarını kesmişlerdi şimdi onlar da gitti. Cumhurbaşkanı'mızın oyunu kamuoyundan gizleyip sanki Cumhurbaşkanı'mız gerideymiş gibi algı yapan kamuoyu araştırma şirketleri de kaybetti mi? Onlara da 'bay bay' diyoruz. Okyanusun öbür tarafı FETÖ de kaybetti, hayalleri suya düştü. Onlara da bay bay... Sözde gazeteci, sözde sanatçı, sözde siyasetçi, sözde politikacı, işte bunların hepsi kaybetti ama benim 85 milyon vatandaşım Allah'ın izniyle bu seçimde kazandı, tıpkı geçmiş seçimlerde olduğu gibi."

