Tarlada Korkunç Keşif: Genç Kadın Başından Vurulmuş

Olay, Havsa’ya bağlı Kabaağaç köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan çiftçiler, ayçiçekleri arasında hareketsiz yatan bir kadını fark ederek hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 33 yaşındaki S.Ç'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

JASAT’tan Hızlı Operasyon: Zanlı Osmaniye’de Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı bir araştırma ve teknik takip çalışması başlattı. Olay yerindeki deliller titizlikle toplanırken, çevredeki güvenlik kameraları da tek tek incelendi.

Kısa sürede cinayet zanlısının kimliğine ulaşan ekipler, şüpheli Z.D.’nin Osmaniye’ye kaçtığını tespit etti. Saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, Edirne’ye getirilerek jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Z.D., “S.Ç’yi tabancayla başından vurduktan sonra tarlaya attım” dedi.

Mahkemeye Sevk Edildi, Tutuklandı

Sorgusunun ardından Edirne Adliyesi’ne çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkisi de Evli ve 3’er Çocuk Sahibi

Yürütülen soruşturmada, öldürülen S.Ç. ile zanlı Z.D.’nin evli ve 3’er çocuk sahibi oldukları öğrenildi. Olayın detayları ve cinayetin nedeni hakkında adli soruşturma devam ediyor.