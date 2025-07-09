Park Yeri Tartışması Büyüdü: Silahlar Konuştu

Olay, Kahramanmaraş merkezdeki Şeyh Adil Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında park yeri nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin bıçak çekmesi üzerine, diğer tarafın silahını çıkarıp rastgele ateş açtığı öğrenildi.

Yoldan Geçen Vatandaş Kurşunla Yaralandı

Açılan ateş sırasında olayla ilgisi olmayan bir vatandaş, yoldan geçtiği sırada kurşunun isabet etmesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı, Durumu İyi

Kurşunla yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırgan Kaçtı, Polis Çalışma Başlattı

Olay sonrası silah kullanan şahsın kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri saldırganın yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.