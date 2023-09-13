Öğrencilerin deprem psikolojisi atlatması ve derslere odaklanması için neler yapılması gerekiyor.
Öğrenci koçu Zuhal Kayaalp, Çocuklarda öğrenme motivasyonunu artırmak için neler yapılması gerektiğini aksu Haber’e anlattı.
Öğrencilerin deprem psikolojisi atlatması ve derslere odaklanması için neler yapılması gerekiyor.
Öğrenci koçu Zuhal Kayaalp, Çocuklarda öğrenme motivasyonunu artırmak için neler yapılması gerektiğini aksu Haber’e anlattı.
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