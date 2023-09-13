Seyir halindeki araçta silahlı kavga: 3 yaralı  Seyir halindeki araçta silahlı kavga: 3 yaralı 

Öğrencilerin deprem psikolojisi atlatması ve derslere odaklanması için neler yapılması gerekiyor.
Öğrenci koçu Zuhal Kayaalp, Çocuklarda öğrenme motivasyonunu artırmak için neler yapılması gerektiğini aksu Haber’e anlattı.
 

Kaynak: HABER KAMERA: TAHA BAĞBUDAR