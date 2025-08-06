Olay, 17 Temmuz’da Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Profesyonel dağcılık yapan ve aynı zamanda gönüllü itfaiyecilik görevinde bulunan Naim Sıdra, denize atladığı sırada başını sert zemine çarptı. Talihsiz kazada boynu kırılan Sıdra, ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıdra, Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruması üzerine ambulansla İzmir’deki özel bir hastaneye sevk edilen Sıdra, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık iki hafta süren yaşam mücadelesinin ardından Naim Sıdra, 4 Ağustos’ta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Naim Sıdra’nın cenazesi, memleketi Aydın’ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.