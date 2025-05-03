Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) Final Grubu’nun kritik karşılaşmalarından biri olan Ada Yem Uşak Basket – Kipaş İstiklal Basket maçı, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Uşak’ta oynanacak. Basketbol severlerin büyük ilgiyle beklediği bu mücadele, Aksu TV Haber web sitesinden canlı yayınla izleyicilere sunulacak.

Basketbol tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bu önemli karşılaşma hem Uşak Basket hem de İstiklal Basket için büyük önem taşıyor. Final Grubu'nda iddiasını sürdürmek isteyen iki güçlü ekip, sahada kıyasıya bir rekabete imza atacak. Taraftarlar, bu zorlu mücadeleyi Aksu TV'nin dijital platformu üzerinden hiçbir ücret ödemeden canlı ve kesintisiz şekilde takip edebilecek.

Aksu TV, spor yayıncılığına verdiği önemle bir kez daha sporseverlerin yanında. TB2L Final Grubu’nda oynanacak bu kritik maç, www.aksutvhaber.net adresinden canlı olarak yayınlanacak

Maç Bilgileri:

Tarih: 4 Mayıs 2025, Pazar

4 Mayıs 2025, Pazar Saat: 16.00

16.00 Yer: Uşak

Uşak Karşılaşma: Ada Yem Uşak Basket – İstiklal Basket

Ada Yem Uşak Basket – İstiklal Basket Yayın: Canlı – www.aksutvhaber.net

Basketbolun heyecanını ekranlara taşıyan Aksu TV, bölge sporuna destek vermeye ve önemli organizasyonları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Bu önemli mücadeleyi kaçırmamak için 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Aksu TV Haber web sitesine davetlisiniz!