"Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" mottosuyla 23 Nisan Pazar günü İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenecek program öncesi 24 farklı ülkeden gelen çocuklardan 24'ü TBMM Başkanı Şentop tarafından kabul edildi.

Çocukların selamlamalarıyla başlayan programda konuşan Şentop, 23 Nisan'ın TBMM'nin açılış günü olduğunu ve bu yıl 103. yıl dönümünde bulunduklarını söyledi.

23 Nisan'ın aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğunu belirten Şentop, "Dünyada çocuklar için bayram ilan eden ülke Türkiye. 23 Nisan uzun bir süre Türkiye'deki çocukların bayramı olarak kutlandı. Daha sonra bu bayramı dünya çocuklarıyla birlikte kutlamak için birtakım adımlar atıldı." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, koronavirüs salgını süreci dışında dünya çocuklarının bayrama yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, çok sayıda ülkeden çocukların yeniden Türkiye’ye gelmesinin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Programın bahçede devam eden bölümünde ise hediye seremonisi gerçekleştirildi. Misafir çocuklar kendi ülkelerini anlatan çeşitli hediyeleri Şentop'a takdim etti.

TBMM Başkanı Şentop ise çocuklara TBMM'nin hediyelerini verdi.

Program sonunda Şentop, misafir öğrenciler ve TRT görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ve TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a eşlik etti.