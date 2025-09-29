TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışının öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Milletvekili odaları, tuvaletleri ve diğer ortak kullanım alanlarında, temizlik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi için karekod takip sistemi kuruldu. Her kapıya, Destek Hizmetleri Başkanlığı temizlik kontrol etiketleri üzerinde karekodlar yerleştirildi.

Yeni uygulama kapsamında, temizlik personeli görevini tamamladıktan sonra karekodu mobil cihazı okutarak işlem saatini ve kendi kimliğini sisteme kaydedecek. Ardından kat sorumlusu, yapılan temizliği denetleyerek karekod uygulaması üzerinden kontrol kaydını sisteme işleyecek. Tüm veriler anlık olarak dijital sisteme aktarılarak, idari yönetim tarafından bilgisayar üzerinden takip edilebilecek.





Kaynak: AA