YKS Ek Tercihler Ne Zaman Yapıldı?

YKS ek yerleştirme süreci, ÖSYM tarafından yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar tercihlerini AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden tamamladı.

YKS Ek Tercih Sonuçlarını Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarına yine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile ulaşabilecek.

🔗 Sonuç ekranı: ais.osym.gov.tr

YKS Ek Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM henüz resmi bir tarih bildirmedi. Ancak önceki yıllardaki takvimler baz alındığında, değerlendirme sürecinin uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.

📌 Beklenen açıklanma tarihi:

En geç 13 Ekim 2025 tarihine kadar sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor.

Resmi açıklama geldiğinde tarihler güncellenecek.

YKS Ek Tercih Sonuçlarından Sonraki Aşamalar Neler?

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından:

Bir programa yerleşen adaylar,

Yerleştirme sonuç belgesinde belirtilen tarihlerde

Üniversiteler tarafından kayıt işlemlerini yapacak.

Kayıt tarihleri hem ÖSYM duyurusunda hem de adayların sonuç belgelerinde yer alacak.

YKS Ek Tercih Yerleştirmeleri Kimleri Kapsıyor?