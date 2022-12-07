Kavcıoğlu, "Dünyada 2022'nin başından bu yana rezervi artan tek merkez bankası TCMB'dir." ifadesini kullandı.

Dolar endeksinin güçlenmesinin, dünyadaki finansal sıkıntıların sonucu olduğunu anlatan Kavcıoğlu, "Ülkelerin hepsinin kura müdahale ettiğini biz biliyoruz. Tutar açıklamıyorlar. Bilançolarından yaklaşık olarak yorum yapılıyor. Bazıları daha sonra açıklıyor, farklı bilanço yapıları var merkez bankalarının... Biz faiz indirimine başladığımızda 90'larda olan dolar endeksi 115'lere kadar çıktı.. Avro/dolar paritesi 1'in altına, neredeyse 2002'deki başlangıç noktasına geldi. Bu gelişmeleri göz ardı ederek 'Yok akşam alıyorsunuz, satıyorsunuz' falan... Dünyanın ne yaptığına bakın. Dünyada 2022'nin başından bu yana rezervi artan tek merkez bankası TCMB'dir." değerlendirmesinde bulundu.