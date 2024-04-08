Kahramanmaraş’ta Başkanlar, klasikleşmiş olarak göreve gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan vatandaşların çiçek göndererek tebrik etme geleneğini devam ettirmeyerek örnek bir davranış sergilediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında tebrik için çiçek göndermeyi düşünen vatandaşlara, bunun yerine AFAD’a bağış yapmaları çağrısında bulunuldu.

Başkan Görgel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmem vesilesiyle tebrik için çiçek göndermeyi düşünen kadirşinas hemşehrilerimizin, bunun yerine AFAD’a bağış yapmaları bizleri daha memnun edecektir. Anlayışınız ve duyarlılığınız için teşekkür ediyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç Tebrik çiçeğiniz Bağış olsun diyerek İban numaraları paylaştı.

Başkanların bu davranışı vatandaşlar tarafından da takdir topladı.