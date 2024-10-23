Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Maravuz Mahallesi Altunevler mevkiinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken AKEDAŞ çalışanları da ekiplere destek verdi.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.