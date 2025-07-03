Acil Çağrı Sonrası Arama Kurtarma Başlatıldı

Pilot Demirci, Sivrihisar’dan Rize’ye doğru yol alırken, uçakta bulunan yolcu Hicran Kaya, uçağın kaza kırıma uğraması sonrası acil yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Enkaz JAK Timleri Tarafından Bulundu

Çalışmalara bir askeri helikopter ve çevre illerden gelen AFAD ekipleri de katıldı. Uçağın enkazı, Rize-Bayburt sınırında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu.

Pilot Hayatını Kaybetti, Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada yolcu Hicran Kaya’nın yaralı olarak kurtarıldığını, pilot Mehmet Demirci’nin ise olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yaralı yolcu Kaya, helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Bölgede kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, uçağın düşüş sebebine ilişkin detaylı araştırma sürüyor. Uçuş güzergahı, hava koşulları ve teknik detayların kazaya etkisi mercek altına alındı.

Olayla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.