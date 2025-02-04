Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, araçlardan birinin çarpmanın etkisiyle taklalar atarak hurdaya döndüğü öğrenildi. Diğer araçta ise ciddi maddi hasar oluştu. Kazanın şiddeti, çevrede bulunan vatandaşları korkuturken, araçlarda sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatarak güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlara hız limitlerine uymaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Tekerek Akdo önünde yaşanan bu korkutucu kazada can kaybı yaşanmaması, büyük bir mucize olarak değerlendirildi.