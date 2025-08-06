Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yoğun araç trafiğinin yaşandığı Tekir rampasında seyir halindeki bir tır, önünde ilerleyen kamyona henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kabin kısmı yerinden fırladı, çevreye saçılan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yol temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Görgü tanıkları, kazanın yaşandığı anlarda büyük bir gürültü duyduklarını ve olay yerinin adeta savaş alanına döndüğünü belirtti.