Tekirdağ' Çorlu ilçesi, feci bir kazaya sahne oldu...

Çorlu-İstanbul kara yolu Yenice Mahallesi'nde A.Ö.’nün kontrolünü yitirdiği otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan 36 yaşındaki Yeşim Yarar Özsayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi ve bebeği ağır yaralandı

Özsayın'ın ağır yaralanan eşi A.Ö. ile bebeği K.Ö. ise Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Devlet Su İşleri'nde (DSİ) ziraat mühendisi olduğu belirtilen Yeşim Yarar Özsayın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.