Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan tekstil atölyeleri bölge kadınları için iş kapısı olmaya başladı.

Elbistan’daki istihdam açığını fark eden tekstilciler kente yatırım yapmaya başladı.

Kurulumunu tamamlayan tekstil atölyeleri, halk eğitimi merkezi müdürlüğüyle iş birliğine giderek, üretimde yer almak üzere istihdam edecekleri personeller için eğitim kursları açmaya başladı. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, iş sahibi olup, aile bütçesine katkı sağlamaya başlayacak.

Tekstil atölyesindeki eğitim kursunu takip eden Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış, kadınların önce meslek sonrasında ise iş sahibi yapılarak hem sosyal hayata katılmaları hem de aile bütçesine katkı sağlamalarının hedeflendiğini söyledi.