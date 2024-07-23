Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, (OSB) önemli bir değişiklikle adını ve sektör grubunu yeniledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgenin sektörel çeşitliliğini artırma ve daha geniş bir sanayi yelpazesine hitap etme amacıyla alınan karar sonucunda, Tekstil İhtisas OSB’nin sektör grubu “Karma” olarak güncellendi.



Bu değişiklikle birlikte, bölgenin unvanı da “Kahramanmaraş Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi” olarak değiştirildi. Yeni adıyla Tomsuklu OSB, sadece tekstil sektörüne değil, farklı sanayi kollarına da ev sahipliği yaparak Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tomsuklu OSB Başkanı Mustafa Narlı, bu değişimin bölgenin yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesini sağlayacağını belirtti. Narlı, “Kahramanmaraş, sanayi ve ticaret açısından büyük bir potansiyele sahip. Tomsuklu OSB’nin karma sektör grubuna geçmesiyle, farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaları

da bölgemize çekmeyi planlıyoruz. Sürecin başından bu yana emek ve desteklerinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sn. Mustafa Buluntu’ya, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.



Tomsuklu OSB, genişleyen sektör yelpazesi ile hem yerel hem de ulusal ölçekte ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.