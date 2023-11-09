2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü hafta heyecanı devam ediyor.

A Grubu’nda Thomas Tuchel’in ekibi Alman temsilcisi Bayern Münih’le Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre’nin düdük çaldığı maçta Alianz Arena’da karşı karşıya geldi.

Müsabaka Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Harry Kane iki gol attı, Bayern kazandı

Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken, dakikalar 83'ü gösterdiğinde Harry Kane'in golü ev sahibini öne geçirdi.

86'da bir kez daha sahneye çıkan İngiliz oyuncu farkı 2'ye çıkardı. 90+3'te Galatasaray kariyerinin ilk golünü kaydeden Cedric Bakambu sonucu belirledi. Bavyera ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern, gruptan çıkmayı garantiledi

Bu sonuçla Galatasaray 4 puanda kalırken, Bayern Münih ise puanını 12 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Öte yandan grup aşamasında kazanma serisini de 38 maça çıkarmış oldu.

Rakip Manchester United

Okan Buruk’un öğrencileri grubundaki bir sonraki maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United’ı ağırlayacak. Bayern Münih ise Kopenhag’ı ağırlayacak.