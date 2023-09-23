Üniversitelerin, eğitim-öğretim faaliyetlerine sağlıklı devam edebilmesi için 2022-2023 bahar yarıyılında ülke genelinde hibrit eğitime geçtiğini anımsatan Özvar, "Hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimin birlikte yürütülebilmesine yönelik üniversitelere imkanlar tanınmıştı. Ayrıca isteyen öğrencilere bahar döneminde tercihe bağlı olarak kayıt dondurma ve özel öğrencilik gibi imkanlar da sağlanmıştı. Bunların yanında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle depremden etkilenen öğrenciler katkı kredisinden muaf tutulmuş ve ödeme yapmış olanların ücretleri iade edilmişti." dedi.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversiteler için 7 Eylül'de bazı kararlar aldığını anımsatan Özvar, şöyle devam etti: "Söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenler göz önünde tutularak fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki ön lisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını, enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı, program bazında yüz yüze veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.