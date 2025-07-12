Çocuklar, kelimelerle anlatamadıklarını oyunla ifade eder. Duygular, korkular ve hayaller; hepsi küçük ellerin kurduğu dünyalarda hayat bulur. İşte tam da bu noktada devreye giren bütüncül oyun terapisi, çocukların iç dünyasına uzanan şefkatli bir köprü oluyor.

Kahramanmaraş’ta hizmet veren psikolog ve bütüncül oyun terapisi uzmanı Hatice Ebrar Kütükçü, bu özel terapi yönteminin çocukların psikolojik, duygusal ve sosyal gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyor. 2 ile 15 yaş arası çocuklara uygulanan terapilerle özgüveni artan, dikkat süresi gelişen ve sosyal becerileri güçlenen çocuklar; sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanıyor.

Kütükçü, “Oyun terapisi bir eğlence değil; çocuğun kendini keşfettiği, iyileştiği ve büyüdüğü bir yolculuktur” diyerek, terapinin sadece çocuklar için değil, aileler için de bir dönüşüm süreci olduğunu belirtiyor.

Bütüncül yaklaşımla uygulanan oyun terapilerinde çocuklar; seçim yapmayı, sınır çizmeyi, duygularını fark etmeyi ve diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler kurmayı öğreniyor. Sessiz çığlıklar oyunla duyuluyor, içsel yaralar oyunla sarılıyor.