Kahramanmaraş’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve artan nem oranı, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı kentte, bunaltıcı havadan kaçmak isteyen vatandaşlar, serinlemek için farklı alanlara yöneldi.

Kent merkezinde park ve gölgelik alanlara akın eden vatandaşlar, ağaç gölgelerinde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Özellikle çocuklar ise serinlemek için yüzme havuzlarını tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise şehir merkezinden uzaklaşarak yüksek rakımlı yaylalarda ve baraj kenarlarında serinlemeyi seçti. Özellikle akşam saatlerinde baraj çevresi ve mesire alanlarında yoğunluk gözlendi.

Uzmanlar, sıcak havalarda mümkün olduğunca açık alanda kalmaktan kaçınılması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.