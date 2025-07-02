Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi Mehmet Ali Kısakürek Caddesi üzerinde ters yönde seyir halinde olan bir araç, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu.

Olay yerinde görevli trafik ekipleri, sürücüye ters yöne girmekten dolayı 9.267 TL idari para cezası uyguladı. Cezai işlemin ardından sürücünün aracı uygun bir şekilde yönlendirilerek trafiğe uygun şekilde yoluna devam etmesi sağlandı.

Polis ekipleri, vatandaşları bu tür kural ihlallerinin ciddi trafik kazalarına ve can kayıplarına yol açabileceği konusunda uyardı. Yetkililer, trafikte kurallara uymanın herkesin can güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.