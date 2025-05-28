TFF, Elazığspor - Vanspor maçı ile ilgili kararını verdi. Yardımcı hakemin başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanması sonucu duran maç tatil edilmişti. TFF Disiplin Kurulu bu olaylar sonrasında Elazığspor’un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta Play-Off mücadelesinde ilk maçı 4-1 kazanan ve ikinci turda Elazığ’da 1-0 yenik iken iptal edilen maç sonrası TFF'den açıklama geldi.

ELAZIĞSPOR'A HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI

TFF, Elazığspor - Vanspor maçı ile ilgili kararını verdi. TFF Disiplin Kurulu bu olaylar sonrasında Elazığspor’un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi.

VANSPOR'DAN AÇIKLAMA

Vanspor’dan açıklama geldi. Kulübün sosyal hesaplarından yapılan paylaşımda, “Adalet yerini buldu! Vanspor’umuz hükmen galip sayıldı” denildi.

TFF’nin kararı sonrası 3-0 galip ayrılan Vanspor, finalde Batman Petrolspor’un rakibi oldu. İki takımın galibi 1. Lig’e yükselecek.